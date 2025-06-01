Новости мира: наводнения в Нигерии унесли более 160 жизней

Масштабные наводнения в Нигерии унесли жизни более 160 человек. Цифра не окончательная – поисковые работы продолжаются. Разрушены сотни домов и мостов, без крова остались около трех тысяч человек. Причиной трагедии власти называют хаотичную застройку и засоренные водные каналы.

Во Франции почти 300 человек были задержаны после беспорядков в Париже. Болельщики ПСЖ отмечали победу команды в Лиге чемпионов, однако радость переросла в стычки с полицией. Фанаты поджигали автомобили, бросали в полицейских камни и пиротехнику. Полиция применила слезоточивый газ.

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