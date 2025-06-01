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Новости

01 июня, 12:30

Происшествия

Новости мира: наводнения в Нигерии унесли более 160 жизней

Новости мира: наводнения в Нигерии унесли более 160 жизней

Жители московского ЖК пожаловались на обрушения фасада

Путин всю ночь получал доклады о крушении поездов в Брянской и Курской областях

Пострадавшие при крушении поезда в Брянской области прибывают в Москву

Троих пострадавших детей из Брянской области доставят в Москву на лечение

Собянин сообщил о госпитализации пострадавших при крушении поезда в Брянской области

Для пострадавших при обрушении моста в Брянской области открыта горячая линия

Новости регионов: в Петербурге прорвало трубу с горячей водой на перекрестке

Часть пострадавших в Брянской области прибыла на Киевский вокзал

Пассажиров из Брянской области доставят в Москву резервным поездом

Масштабные наводнения в Нигерии унесли жизни более 160 человек. Цифра не окончательная – поисковые работы продолжаются. Разрушены сотни домов и мостов, без крова остались около трех тысяч человек. Причиной трагедии власти называют хаотичную застройку и засоренные водные каналы.

Во Франции почти 300 человек были задержаны после беспорядков в Париже. Болельщики ПСЖ отмечали победу команды в Лиге чемпионов, однако радость переросла в стычки с полицией. Фанаты поджигали автомобили, бросали в полицейских камни и пиротехнику. Полиция применила слезоточивый газ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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