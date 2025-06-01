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01 июня, 08:15

Происшествия

В Курской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за обрушения моста

В Курской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за обрушения моста

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В Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В момент происшествия по конструкции проходил грузовой поезд. Несколько вагонов упали на автомобильную дорогу, загорелся тепловоз. Огонь удалось быстро локализовать. Пострадал машинист, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.

В Брянской области продолжаются работы на месте другой масштабной аварии. Накануне вечером на железнодорожные пути обрушился пролет автомобильного моста, когда под ним проезжал пассажирский поезд Климово – Москва. Под завалами оказались локомотив и два вагона. Погибли 7 человек, еще 66 пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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