Более 2,7 тыс человек погибли в результате землетрясения в Мьянме – СМИ

СМИ сообщили, что число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 2 700 человек. На месте, где произошел катаклизм, продолжают работать российские спасатели.

В Японии предупредили о последствиях возможного землетрясения в разломе Нанкай. Оно может произойти в ближайшие 30 лет. По оценкам экспертов, из-за происшествия могут погибнуть более 290 тысяч человек.

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