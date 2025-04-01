01 апреля, 12:30Происшествия
Более 2,7 тыс человек погибли в результате землетрясения в Мьянме – СМИ
СМИ сообщили, что число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 2 700 человек. На месте, где произошел катаклизм, продолжают работать российские спасатели.
В Японии предупредили о последствиях возможного землетрясения в разломе Нанкай. Оно может произойти в ближайшие 30 лет. По оценкам экспертов, из-за происшествия могут погибнуть более 290 тысяч человек.
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