Бывший президент Бразилии Лула да Силва победил на выборах главы государства. Данные избиркома о втором туре голосования публикуют бразильские СМИ.

Перевес в голосах у соперников минимальный: Да Силва опередил действующего президента Жаира Болсонару менее чем на 2%. Отмечается, что избиратели выразили свое доверие бывшему лидеру за его прежние заслуги.

Он запомнился бразильцам успешными социально-экономическими реформами в начале и середине 2000-х годов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.