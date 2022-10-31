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Политика

Бывший президент Бразилии Лула да Силва победил на выборах главы государства

Бывший президент Бразилии Лула да Силва победил на выборах главы государства

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Бывший президент Бразилии Лула да Силва победил на выборах главы государства. Данные избиркома о втором туре голосования публикуют бразильские СМИ.

Перевес в голосах у соперников минимальный: Да Силва опередил действующего президента Жаира Болсонару менее чем на 2%. Отмечается, что избиратели выразили свое доверие бывшему лидеру за его прежние заслуги.

Он запомнился бразильцам успешными социально-экономическими реформами в начале и середине 2000-х годов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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