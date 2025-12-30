30 декабря, 07:45Политика
Тайвань заявил о росте военного давления на фоне учений Китая
Между Китаем и Тайванем усилилось напряжение. В Тайбэе заявили об усилении военного давления после того, как китайская армия провела учения вокруг острова с участием воздушных, морских и ракетных подразделений.
Предполагается, что таким образом Пекин выразил недовольство продажей Тайваню американского вооружения. Дополнительное напряжение вызвали заявления властей Японии: премьер-министр Санаэ Такаити пообещала поддержку Тайваню в случае военного вмешательства со стороны Китая.
