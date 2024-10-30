Илон Маск провел "выборы президента" США в соцсети X

Миллиардер Илон Маск провел в социальной сети X собственные "выборы президента" США. В голосовании с большим отрывом победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Маск является единственным крупным спонсором, который публично поддерживает бывшего лидера США. Остальные спонсоры предпочитают оставаться в тени.

Победа республиканца может принести миллиардеру значительные преимущества, такие как солидные субсидии для его компаний и высокий пост в правительстве. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.