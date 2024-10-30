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30 октября, 20:00

Политика

Илон Маск провел "выборы президента" США в соцсети X

Илон Маск провел "выборы президента" США в соцсети X

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Неделя осталась до президентских выборов в США

Миллиардер Илон Маск провел в социальной сети X собственные "выборы президента" США. В голосовании с большим отрывом победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Маск является единственным крупным спонсором, который публично поддерживает бывшего лидера США. Остальные спонсоры предпочитают оставаться в тени.

Победа республиканца может принести миллиардеру значительные преимущества, такие как солидные субсидии для его компаний и высокий пост в правительстве. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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