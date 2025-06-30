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30 июня, 07:15

Политика

СМИ сообщили о критике руководителей Европы на фоне поражений Зеленского

СМИ сообщили о критике руководителей Европы на фоне поражений Зеленского

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На фоне военных и политических поражений украинского президента Владимира Зеленского резкой критике подверглись его европейские союзники. Некоторые руководители, находящиеся у власти в Европе, якобы имеют нацистские корни, сообщают западные СМИ.

По данным издания Daily Mail, дедушка главы британской разведки MI6 Блейз Метревели был украинцем и, предположительно, служил на стороне нацистской Германии. В качестве доказательства журналисты опубликовали архивные документы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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