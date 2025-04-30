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30 апреля, 07:30

Политика

Белый дом назвал первые 100 дней президентства Трампа историческими

Белый дом назвал первые 100 дней президентства Трампа историческими

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Белый дом назвал первые 100 дней президентства Дональда Трампа историческими. В администрации утверждают, что американский лидер выполнил уже сотни своих предвыборных обещаний.

Противники Трампа решили не пропускать такой повод и подготовили ему "подарок". Представитель от штата Мичиган инициировал процесс импичмента, обвинив президента в нарушениях конституции и попытке узурпировать власть. Сам же Трамп объявил себя самым эффективным американским лидером в истории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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