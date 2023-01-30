Москва потребовала от ООН и МККК призвать Киев соблюдать Женевскую конвенцию

Москва потребовала от ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в организации после ракетного удара по больнице в Новоайдаре в ЛНР.

Отмечается, что ни одна правозащитная организация, а тем более западные правительства, не заметили очередного преступления киевского режима. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.