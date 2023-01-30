Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Политика

Москва потребовала от ООН и МККК призвать Киев соблюдать Женевскую конвенцию

Москва потребовала от ООН и МККК призвать Киев соблюдать Женевскую конвенцию

Солдаты ВСУ под Артемовском попросили вернуть их с передовой в тыл

Минобороны показало работу российских танкистов в зоне СВО

ВС РФ уничтожили 2 САУ "Акация" и 2 установки РСЗО "Ольха" и "Смерч" в зоне СВО

Турция может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции

Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Путиным

Швеции и Финляндии нужно выполнить условия для вступления в НАТО – МО Турции

ВСУ дважды обстреляли Донецк натовскими снарядами

Москалькова обратилась в ООН и МККК после обстрела больниц в ЛНР и под Херсоном

Новости часа: отсутствие реакции НАТО на обстрелы ЛНР говорит об участии в конфликте – МИД

Москва потребовала от ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в организации после ракетного удара по больнице в Новоайдаре в ЛНР.

Отмечается, что ни одна правозащитная организация, а тем более западные правительства, не заметили очередного преступления киевского режима. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАнастасия БородинаНикита ПименовПавел Рыбальченко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика