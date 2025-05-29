Военный эксперт рассказал о стратегическом значении села Зеленое Поле в ДНР

Подразделения группировки "Восток" взяли под контроль село Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике.

Военный эксперт Василий Фатигаров отметил, что значение этого населенного пункта трудно переоценить. Он находится на стыке ДНР и Днепропетровской области. По его словам, продвижение российских сил фиксируется также в Харьковской области, где расширяется буферная зона.

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