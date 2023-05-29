Байден объявил о достижении бюджетного соглашения со спикером Конгресса США

Президент США Джо Байден объявил о достижении бюджетного соглашения со спикером Конгресса во избежание дефолта. Американский лидер призвал Палату представителей и Сенат сделать следующий шаг – утвердить этот документ.

Деталей соглашения пока немного, но республиканцы уже заявили, что оно подразумевает сокращение расходов бюджета, на чем и настаивали представители партии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.