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Политика

Байден объявил о достижении бюджетного соглашения со спикером Конгресса США

Байден объявил о достижении бюджетного соглашения со спикером Конгресса США

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Президент США Джо Байден объявил о достижении бюджетного соглашения со спикером Конгресса во избежание дефолта. Американский лидер призвал Палату представителей и Сенат сделать следующий шаг – утвердить этот документ.

Деталей соглашения пока немного, но республиканцы уже заявили, что оно подразумевает сокращение расходов бюджета, на чем и настаивали представители партии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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