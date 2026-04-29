Минцифры прорабатывает лимит на использование зарубежного трафика

Минцифры прорабатывает возможность введения лимита на использование зарубежного интернет-трафика. При превышении установленного объема доступ к международным ресурсам может стать платным.

Отдельное внимание уделяется VPN-сервисам. Их использование для обхода блокировок также предлагается относить к международному трафику с дополнительной оплатой. Мера на данный момент не принята и находится в стадии обсуждения.

