Лавров заявил, что Россия будет смотреть на реальные предложения по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет ориентироваться на реальные предложения по Украине, а не на публичные игры. Он высказался по этому поводу, комментируя переговоры в Абу-Даби.

По словам Лаврова, России неизвестно, о каких гарантиях безопасности договорились США и Украина. Глава МИД подчеркнул, что все вопросы по данной теме были ранее обозначены Владимиром Путиным и сохраняют свою актуальность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.