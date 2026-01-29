Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за время СВО

По данным Минобороны России, за время специальной военной операции (СВО) уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета и более 100 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял свыше 27 тысяч танков и боевых машин, а также 1,6 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Экипажи танков Т-72 группировки "Центр" огнем поддерживают наступление штурмовых подразделений на красноармейском направлении. Артиллеристы группировки "Восток" поразили опорные пункты и укрепления ВСУ, которые использовались противником для удержания рубежа в Запорожской области.

