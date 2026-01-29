Форма поиска по сайту

29 января, 11:45

Политика

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за время СВО

В России предложили запретить парковку каршеринга во дворах

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для многодетных родителей до 30 часов

В России предложили ввести самозапрет на международные звонки

"Мослекторий": Никита Липунов – о загадках Гренландии

Европа оказалась вынуждена рассматривать вариант НАТО без США

"Деньги 24": Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России

В Госдуме предложили сократить рабочий день для одного из многодетных родителей

Новости мира: Трамп заявил о приближении крупных американских сил к Ирану

Группировка "Восток" нанесла удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО

По данным Минобороны России, за время специальной военной операции (СВО) уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета и более 100 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял свыше 27 тысяч танков и боевых машин, а также 1,6 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Экипажи танков Т-72 группировки "Центр" огнем поддерживают наступление штурмовых подразделений на красноармейском направлении. Артиллеристы группировки "Восток" поразили опорные пункты и укрепления ВСУ, которые использовались противником для удержания рубежа в Запорожской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

