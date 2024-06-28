Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 07:45

Политика

ВС РФ продвинулись на харьковском направлении в зоне СВО

ВС РФ продвинулись на харьковском направлении в зоне СВО

Новости мира: еще два человека погибли в ходе протестов в Кении

Новости мира: в Боливии произошла попытка государственного переворота

ВС РФ нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ на севере передовой

Новости мира: законопроект о повышении налогов отозвали в Кении

Новости мира: Марка Рютте утвердили на посту генсека НАТО

Новости регионов: улицы Махачкалы затопило после сильного ливня

Новости мира: БПЛА атаковал израильский Эйлат в ночь на 26 июня

Освобожденные из украинского плена пройдут лечение в столичных медучреждениях

Борт с освобожденными из украинского плена приземлится в Москве утром 26 июня

Российская армия стала продвигаться на харьковском направлении. Бойцы наносят ракетно-артиллерийские удары в населенных пунктах Волчанске, Липцы, Нескучное, Дергачи и Малое Веселое.

Известно, что российские артиллеристы поразили скопления войск и техники в Константиновке, Торецке, Новгородском и Курахове. А под Авдеевкой по позициям противника отработали расчеты реактивных систем залпового огня "Град".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМаксим ШаманинАртем Смахтин
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика