ВС РФ продвинулись на харьковском направлении в зоне СВО

Российская армия стала продвигаться на харьковском направлении. Бойцы наносят ракетно-артиллерийские удары в населенных пунктах Волчанске, Липцы, Нескучное, Дергачи и Малое Веселое.

Известно, что российские артиллеристы поразили скопления войск и техники в Константиновке, Торецке, Новгородском и Курахове. А под Авдеевкой по позициям противника отработали расчеты реактивных систем залпового огня "Град".

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