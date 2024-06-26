ВС РФ нанесла новый удар по тылам ВСУ в зоне проведения СВО

Новый удар по тылам противника нанесла российская группировка войск в зоне проведения спецоперации. Работали российская оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В итоге уничтожены два склада ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18". Также поражены почти 130 мест, где размещался противник.

В свою очередь на передовой штурмовые отряды взяли несколько опорных пунктов ВСУ и отбили все контратаки неприятеля. Бои ведутся на харьковском направлении и в центральном секторе зоны проведения СВО.

Всего за сутки общие потери украинской армии превысили 2,3 тысячи солдат и офицеров, сбиты около 70 беспилотников, поражены 30 гаубиц и пушек, а также 7 единиц бронетанковой техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.