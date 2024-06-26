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26 июня, 07:45

Политика

ВС РФ нанесла новый удар по тылам ВСУ в зоне проведения СВО

ВС РФ нанесла новый удар по тылам ВСУ в зоне проведения СВО

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Новый удар по тылам противника нанесла российская группировка войск в зоне проведения спецоперации. Работали российская оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В итоге уничтожены два склада ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18". Также поражены почти 130 мест, где размещался противник.

В свою очередь на передовой штурмовые отряды взяли несколько опорных пунктов ВСУ и отбили все контратаки неприятеля. Бои ведутся на харьковском направлении и в центральном секторе зоны проведения СВО.

Всего за сутки общие потери украинской армии превысили 2,3 тысячи солдат и офицеров, сбиты около 70 беспилотников, поражены 30 гаубиц и пушек, а также 7 единиц бронетанковой техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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