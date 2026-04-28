Российские войска поразили цеха по производству беспилотников на Украине

Российские войска поразили цеха по производству беспилотников дальнего действия, объекты энергетической инфраструктуры и порты Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Ильичовка в ДНР. Бойцы группировки "Север" взяли под контроль Таратутино в Сумской области. Военный эксперт Владимир Ераносян отметил, что освобождение Ильичовки говорит о планомерном продвижении российских сил к Славянску.

