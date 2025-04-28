28 апреля, 07:30Политика
Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов отказаться от своих притязаний на Крым. Об этом глава Белого дома заявил после встречи с Зеленским в Ватикане, где проходили похороны Папы Римского Франциска.
СМИ писали, что Трамп велел французскому президенту Эммануэлю Макрону "не вмешиваться в разговор", а затем обсудил с главой Украины "некую стратегию".
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