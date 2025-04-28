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28 апреля, 07:30

Политика

Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым

Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым

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Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов отказаться от своих притязаний на Крым. Об этом глава Белого дома заявил после встречи с Зеленским в Ватикане, где проходили похороны Папы Римского Франциска.

СМИ писали, что Трамп велел французскому президенту Эммануэлю Макрону "не вмешиваться в разговор", а затем обсудил с главой Украины "некую стратегию".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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