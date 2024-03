Новости мира: спецслужбы США не передали РФ всю информацию об угрозе теракта в "Крокусе"

Спецслужбы США не передали российской стороне всю информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле". Они боялись раскрыть свои источники, пишет The New York Times, ссылаясь на собственных информаторов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие службы не знали о готовящейся атаке, в отличие от американских. В Кремле, отвечая на вопрос о публикации, посоветовали воспринимать данные New York Times с осторожностью.

Французские фермеры заблокировали логистический склад крупнейшей сети супермаркетов при помощи сена, навоза и покрышек. По результатам опросов, во Франции фермеров поддерживает 89% населения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.