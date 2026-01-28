Форма поиска по сайту

28 января, 11:45

Политика

Группировка "Восток" нанесла удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО

В Днепропетровской области разведчики группировки "Восток" нанесли высокоточный удар расчетом "Торнадо-С" по пункту управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Одновременно расчеты самоходных минометов "Тюльпан" войсковой группировки "Запад" уничтожили пункты управления тяжелыми боевыми квадрокоптерами в Купянском районе Харьковской области. В зоне, где накануне был взят Купянск-Узловой, продолжаются активные боевые действия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав КуликЕвгения Мирошкина

