27 декабря, 16:30

Новости мира: в Белом доме подтвердили встречу Трампа с Зеленским

Новости мира: массовая авария произошла в Японии из-за гололедицы

Российская армия закрепилась на западных окраинах населенного пункта Гуляйполе

В России предложили сделать 30 декабря сокращенным рабочим днем в 2025 году

Российские войска освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР

МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости

Мосгордума подвела итоги осенней сессии 2025 года

Трамп подал иск о клевете к британскому телеканалу за редактирование фрагментов его речи

"Московский патруль": МГД увеличила штрафы за громкое прослушивание музыки в метро

Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля

В Белом доме подтвердили встречу президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что так называемый план Украины по урегулированию конфликта не имеет значения без его одобрения. При этом президент США высоко оценил шансы на достижение договоренностей. Встреча пройдет 27 декабря во Флориде в 23:00 по Москве.

Европейские страны собираются в январе обсудить урегулирование на Украине. Об этом Financial Times сообщил представитель Елисейского дворца. Он также заявил газете, что на определенном этапе европейцам нужно будет установить прямой диалог с Владимиром Путиным. Ранее это предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

Соглашение о прекращении огня на 72 часа между Таиландом и Камбоджей вступило в силу. Это первый шаг, после которого стороны смогут вернуться к перемирию, которое было заключено в октябре при содействии Дональда Трампа. Предыдущее обострение конфликта произошло минувшим летом. В результате боевых действий погибли по меньшей мере 40 человек, сотни жителей покинули свои дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинЮлия Неклесова

