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27 апреля, 09:30

Политика

Сдача квартир может усложниться из-за нового законопроекта

Сдача квартир может усложниться из-за нового законопроекта

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В Госдуму внесли законопроект, который обязывает владельцев квартир получать письменное согласие соседей на сдачу жилья, если договор аренды не зарегистрирован официально. Инициатива уже вызвала споры среди юристов.

По их мнению, требование противоречит Конституции и нарушает право собственников распоряжаться своим имуществом. Сейчас законопроект обсуждается, его могут доработать или отклонить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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