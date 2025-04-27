Российские войска завершили операцию по освобождению Курской области. О полном разгроме противника Президенту России доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. По его словам, ВСУ понесли тяжелые потери и отступили с российской территории.

Последним освобожденным населенным пунктом стал Горналь, где сейчас реет российский триколор. Переломным моментом стала операция "Поток", позволившая штурмовым группам выйти в тыл противника. Успехи на курском направлении создают условия для дальнейших действий российских войск.

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