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27 апреля, 09:15

Политика

Российские войска полностью освободили Курскую область

Российские войска полностью освободили Курскую область

Курская область полностью освобождена от украинских войск

Владимир Путин получил доклад о завершении операции по освобождению Курской области

Операция по освобождению Курской области от ВСУ полностью завершена

Курская область полностью освобождена от украинских войск

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена

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Российские войска завершили операцию по освобождению Курской области. О полном разгроме противника Президенту России доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. По его словам, ВСУ понесли тяжелые потери и отступили с российской территории.

Последним освобожденным населенным пунктом стал Горналь, где сейчас реет российский триколор. Переломным моментом стала операция "Поток", позволившая штурмовым группам выйти в тыл противника. Успехи на курском направлении создают условия для дальнейших действий российских войск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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