МО России показало захваченное в ходе спецоперации вооружение на Украине

Минобороны России показало захваченное в ходе спецоперации вооружение. Многое из этого в спешке оставили националисты при отступлении с территории ЛНР.

Есть как советские образцы, так и современные. Среди трофеев – натовские переносные зенитные ракетные комплексы. Всего в захваченном складе было около тысячи единиц вооружения и боеприпасов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.