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27 марта, 11:30

Политика

Новости мира: Захарова заявила, что Запад изменил свою реакцию на теракт в "Крокусе"

Новости мира: Захарова заявила, что Запад изменил свою реакцию на теракт в "Крокусе"

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Соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" поступают со всего мира

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Запад изменил реакцию на теракт в "Крокус Сити Холле", боясь "остаться за бортом". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала, что накануне представители многих стран приехали в дипломатическое ведомство, чтобы расписаться в книге соболезнований. Также они возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибших.

Тысячи активистов в Тель-Авиве требуют сделки по заложникам и отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Массовая акция прошла в центре города у правительственных зданий, где расположен штаб Минобороны Израиля. Туда вызвали полицию, на месте перекрыли движение и выставили заграждения, в ответ демонстранты стали в громкоговоритель перечислять имена всех заложников, которые находятся в плену пять месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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