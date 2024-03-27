Новости мира: Захарова заявила, что Запад изменил свою реакцию на теракт в "Крокусе"

Запад изменил реакцию на теракт в "Крокус Сити Холле", боясь "остаться за бортом". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала, что накануне представители многих стран приехали в дипломатическое ведомство, чтобы расписаться в книге соболезнований. Также они возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибших.

Тысячи активистов в Тель-Авиве требуют сделки по заложникам и отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Массовая акция прошла в центре города у правительственных зданий, где расположен штаб Минобороны Израиля. Туда вызвали полицию, на месте перекрыли движение и выставили заграждения, в ответ демонстранты стали в громкоговоритель перечислять имена всех заложников, которые находятся в плену пять месяцев.

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