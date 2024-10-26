Подразделения группировки российских войск "Север" продолжают наступление в Курской области. Несколько штурмовых бригад ВСУ удалось разгромить в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово.

Кроме того, российские войска отразили 5 контратак противника. За сутки потери украинской армии превысили 300 военнослужащих. Также были уничтожены 10 единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер и 8 боевых бронированных машин.

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