Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 09:30

Политика

Группировка российских войск "Север" продолжает наступление в Курской области

Группировка российских войск "Север" продолжает наступление в Курской области

Новости мира: почти 33 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента США

Дональд Трамп лидирует в предвыборной гонке в США

Экс-президент США Барак Обама призвал американцев голосовать за Камалу Харрис

ВС РФ уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

Новости мира: ЦАХАЛ снова обстреляла Ливан

Новости мира: протестная акция в поддержку Палестины прошла в Германии

Путин сообщил, что саммит БРИКС завершился в Казани

ВС РФ нанесли удар по формированиям ВСУ в шести населенных пунктах Курской области

Кандидаты на пост президента США направили все силы на борьбу в колеблющихся штатах

Подразделения группировки российских войск "Север" продолжают наступление в Курской области. Несколько штурмовых бригад ВСУ удалось разгромить в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово.

Кроме того, российские войска отразили 5 контратак противника. За сутки потери украинской армии превысили 300 военнослужащих. Также были уничтожены 10 единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер и 8 боевых бронированных машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика