25 октября, 11:30Политика
ВС РФ уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области
Экипажи Су-25 уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
Пуски ракет выполнялись с малых высот. А минометчики успешно атаковали бронемашину иностранного производства и группу пехоты ВСУ.
Тем временем подразделения гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Север" вытесняют украинскую армию из приграничных районов Курской области. Так, в одном из боев расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожил группу пехоты ВСУ в блиндаже.
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