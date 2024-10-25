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25 октября, 11:30

Политика

ВС РФ уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

ВС РФ уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

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ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипажи Су-25 уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Пуски ракет выполнялись с малых высот. А минометчики успешно атаковали бронемашину иностранного производства и группу пехоты ВСУ.

Тем временем подразделения гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Север" вытесняют украинскую армию из приграничных районов Курской области. Так, в одном из боев расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожил группу пехоты ВСУ в блиндаже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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