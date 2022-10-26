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Политика

Киев получит от Берлина две РСЗО MARS и четыре САУ

Киев получит от Берлина две РСЗО MARS и четыре САУ

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Киев получит от Берлина две реактивные системы залпового огня MARS и четыре самоходные артиллерийские установки. Их уже в ближайшие дни пообещал предоставить президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

25 октября он впервые с конца февраля посетил Украину. Визит дважды переносили: сначала не принимала украинская сторона, потом побоялась ехать немецкая. Но в итоге встреча двух политиков состоялась.

О чем говорили при журналистах? И какие темы стали главными за кадром? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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