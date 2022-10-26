В Киеве расценили письмо конгрессменов Байдену как сигнал для Путина – СМИ

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Письмо с призывом к дипломатии с Россией, которое конгрессмены-демократы направили президенту США Джо Байдену, в Киеве расценили как сигнал для Владимира Путина. Об этом со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщает газета Washington Post.

"Это обнадеживающий сигнал для Путина", – говорится в сообщении.

Другой собеседник издания отметил, что письмо усугубляет растущее беспокойство Киева по поводу сохранения финансовой и военной поддержки со стороны США на фоне заявлений, что Вашингтон может прекратить помощь, если победу на выборах в Конгресс в ноябре одержат республиканцы.

"Некоторые республиканские лидеры уже заявили о намерении пересмотреть поддержку Украины со стороны США", – отмечается в публикации.

На этой неделе группа из 30 конгрессменов призвала Байдена изменить стратегию в отношении Украины. В письме в адрес Белого дома законодатели потребовали приступить к прямым переговорам с Россией.

Получение соответствующего письма подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, однако уточнил, что без участия Украины какие-либо переговоры невозможны.

Накануне стало известно, что члены палаты представителей конгресса США отозвали письмо. Как заявила представитель палаты от Демократической партии Прамила Джаяпал, документ был составлен несколько месяцев назад и направлен в Белый дом "без одобрения" коллег по партии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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