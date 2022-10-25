В Совфеде ответили на призыв конгрессменов к Байдену начать переговоры с Россией

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на призыв конгрессменов США, которые попросили руководство страны начать переговоры с Россией. О ситуации он высказался в личном телеграм-канале.

"Письмо тридцати американских конгрессменов президенту Байдену с призывом начать переговоры с Россией по Украине на этом этапе вряд ли будет иметь практические последствия: как ни крути, но это меньшинство, а не большинство в рамках только одной палаты конгресса и даже только одной фракции", – заявил Косачев.

Сенатор заявил, что действия американских законодателей указывают на то, что затягивание конфликта на Украине связано с позицией Вашингтона, а не Киева.

Вице-спикер СФ также обратил внимание на то, что обращение подготовили конгрессмены правящей Демократической партии США, к которой также относится и президент страны Джо Байден.

"...в этом вижу наступающее в американских элитах осознание того, что самоприсвоенное США право вершить судьбы мира не освобождает от ответственности за содеянное", – подчеркнул Косачев.

Ранее сообщалось, что группа из 30 конгрессменов-демократов призвала президента Соединенных Штатов Джо Байдена изменить стратегию в отношении Украины. В письме в адрес Белого дома законодатели потребовали приступить к прямым переговорам с Россией.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил получение данного обращения, однако уточнил, что без участия Украины какие-либо переговоры невозможны.

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