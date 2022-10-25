Законодатели США решили отозвать письмо с призывом к Байдену изменить подход к Украине

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Члены палаты представителей конгресса США отзывают письмо к президенту Джо Байдену с призывом изменить подход к текущей ситуации на Украине и начать переговорный процесс с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена палаты от Демократической партии Прамилу Джаяпал.

"Прогрессивная группа конгресса отзывает свое недавнее письмо в Белый дом по поводу Украины. Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было направлено сотрудниками без одобрения. Как председатель группы я беру на себя ответственность за это", – говорится в заявлении парламентария.

Джаяпал отметила, что некоторые американские политики воспринимают данное письмо как аналог заявления лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, который пригрозил прекратить помощь Киеву, если Республиканская партия получит большинство.

Ранее сообщалось, что группа из 30 конгрессменов-демократов призвала президента Соединенных Штатов Джо Байдена изменить стратегию в отношении Украины. В письме в адрес Белого дома законодатели потребовали приступить к прямым переговорам с Россией.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил получение данного обращения, однако уточнил, что без участия Украины какие-либо переговоры невозможны.

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