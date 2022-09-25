МО РФ показало работу дорожно-комендантского подразделения ЗВО

Минобороны России опубликовало кадры работы дорожно-комендантского подразделения Западного военного округа. Его основная задача – обеспечение надежной эксплуатации дорог, а также техническое прикрытие и восстановление объектов на трассах.

Дорожники следят за соблюдением дисциплины и маскировки войск и охраняют наиболее важные объекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

