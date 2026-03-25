Новости мира: Иран объявил о 80-й волне ударов по позициям США и Израиля

Иран объявил о 80-й волне ударов по позициям США и Израиля в регионе. В Кувейте управление гражданской авиации сообщило об атаке беспилотниками топливного бака в международном аэропорту страны. Это привело к крупному пожару, но пострадавших нет.

Жертв военной диктатуры вспоминали в Буэнос-Айресе на многотысячной акции в центре города. Люди собрались у Дома правительства. С собой принесли таблички и фото с именами погибших и пропавших без вести родственников. Несмотря на антиправительственные лозунги в толпе, митинг прошел мирно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.