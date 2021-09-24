В Мосгоризбиркоме заявили, что онлайн-голосование прошло в полном соответствии с законом

Дистанционное электронное голосование в Москве прошло в полном соответствии с законом. Об этом на заседании ЦИК заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. Он подчеркнул, что в Московскую городскую избирательную комиссию ни одной жалобы на голосование и на его результаты не поступило.

Также глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на следующих федеральных выборах задействуют единую систему онлайн-голосования. Функция отложенного голосования применяться не будет.

На заседании также озвучили финальные цифры. По итогам выборов в Госдуму "Единая Россия" получает 324 мандата – это конституционное большинство. У КПРФ 57 мандатов, у "Справедливой России – За Правду" – 27, ЛДПР – 21 мандат, "Новые люди" – 13.

"Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста" получили по 1 мандату. У самовыдвиженцев их пять. Также объявили итоговую явку на выборах в Госдуму, она составила почти 52 процента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.