В Мосгоризбиркоме заявили, что онлайн-голосование прошло в полном соответствии с законом

13:15
Дистанционное электронное голосование в Москве прошло в полном соответствии с законом. Об этом на заседании ЦИК заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. Он подчеркнул, что в Московскую городскую избирательную комиссию ни одной жалобы на голосование и на его результаты не поступило.
Также глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на следующих федеральных выборах задействуют единую систему онлайн-голосования. Функция отложенного голосования применяться не будет.
На заседании также озвучили финальные цифры. По итогам выборов в Госдуму "Единая Россия" получает 324 мандата – это конституционное большинство. У КПРФ 57 мандатов, у "Справедливой России – За Правду" – 27, ЛДПР – 21 мандат, "Новые люди" – 13.
"Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста" получили по 1 мандату. У самовыдвиженцев их пять. Также объявили итоговую явку на выборах в Госдуму, она составила почти 52 процента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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