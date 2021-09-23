Победители программы "Миллион призов" перевели около 22 млн рублей на благотворительность

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Участники онлайн-голосования, которые выиграли в акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов", отправили около 22 миллионов рублей на благотворительность. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу Московской торгово-промышленной палаты.
"По опыту прошлой акции мы видим, что она заметно стимулирует горожан поддерживать благотворительные фонды: многие победители перечисляют свой выигрыш на добрые дела", – заявил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.
Как сообщается, самый распространенный фонд у москвичей – "Справедливая помощь Доктора Лизы". Туда перечислили больше 10 миллионов рублей. Также популярными стали благотворительные фонды помощи бездомным животным "Котодетки" и "Ника". Первому перевели около 8,7 миллиона рублей, а "Нике" – 4 миллиона рублей.
Отмечается, что всего начиная с июля прошлого года победители программы "Миллион призов" отправили на благотворительность больше 60 миллионов рублей.
Ранее победители розыгрыша призов среди участников ДЭГ поделились впечатлениями. Во время парламентских и муниципальных выборов в столице, которые проходили с 17 по 19 сентября, проводилась акция "Миллион призов". Кроме денежных призов, участники онлайн-голосования могли выиграть машины, квартиры или баллы на покупки у партнеров акции.
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