Второй раунд трехсторонних переговоров завершился в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров между делегациями России, Украины и США. Встреча, которая велась на русском и английском языках, продлилась около трех часов. После ее окончания российская делегация вернулась в отель.

Официальные итоги консультаций будут объявлены позже уполномоченными лицами в столицах стран-участниц. По предварительной информации, следующий раунд переговоров может состояться в Абу-Даби уже на следующей неделе.

