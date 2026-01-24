В Абу-Даби пройдет второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной

В Абу-Даби 24 января ожидается продолжение трехсторонней встречи рабочих групп России, США и Украины.

На встречу отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Переговоры пройдут в закрытом режиме, без присутствия прессы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

