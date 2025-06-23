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23 июня, 11:45

Политика

В Госдуму внесен законопроект о полном запрете вейпов

В Госдуму внесен законопроект о полном запрете вейпов

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В России могут полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет – соответствующий пакет законопроектов внесен в Госдуму. Для продавцов, нарушающих правила, предлагается установить штрафы от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 500 тысяч до миллиона рублей – для юридических.

Кроме того, планируется увеличить штраф за продажу никотиновой продукции несовершеннолетним: для физических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – до двух миллионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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