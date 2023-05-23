Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву самолеты F-16 – СМИ

Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву самолеты F-16. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на советника украинского министра обороны.

Ранее появилась информация о том, что США и их союзники согласились направить ВСУ боевые истребители. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Польша уже начала подготовку украинских пилотов.

О том, каким будет российский ответ на помощь Запада, – в эфире телеканала Москва 24.