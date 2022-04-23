Авиация РФ за ночь уничтожила ракетами 11 военных объектов ВСУ

Авиация РФ за ночь уничтожила ракетами 11 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал уточнил, что уничтожены семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей.

Также в районе населенного пункта Червонное уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.