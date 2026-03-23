США ускорили переброску подразделений морской пехоты в регион Ближнего Востока

США ускорили переброску подразделений Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил в регион Ближнего Востока. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на свои источники. Подразделения направлены для участия в возможной операции по захвату иранского острова Харк.

Таким образом Вашингтон рассчитывает заставить Иран открыть Ормузский пролив. Тем временем в Тегеране заявили об одном погибшем при ударе по Центру радио в Бендер-Аббасе. Иранские власти подчеркнули, что бомбардировка гражданского объекта противоречит всем нормам международного права.

