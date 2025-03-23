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23 марта, 11:15

Политика

Суд в Стамбуле арестовал мэра города Экрема Имамоглу

Суд в Стамбуле арестовал мэра города Экрема Имамоглу

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Суд в Стамбуле арестовал мэра города Экрема Имамоглу 23 марта. Прокуратура предъявила ему обвинения сразу по двум статьям. Одно касается коррупции, другое – пособничества терроризму.

На фоне задержания Имамоглу в крупнейших городах Турции разгорелись массовые протесты. Несмотря на запрет на демонстрации, на улицы вышли тысячи человек, большинство из которых – студенты Стамбульского университета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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