Суд в Стамбуле арестовал мэра города Экрема Имамоглу 23 марта. Прокуратура предъявила ему обвинения сразу по двум статьям. Одно касается коррупции, другое – пособничества терроризму.

На фоне задержания Имамоглу в крупнейших городах Турции разгорелись массовые протесты. Несмотря на запрет на демонстрации, на улицы вышли тысячи человек, большинство из которых – студенты Стамбульского университета.

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