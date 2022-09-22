Минобороны продемонстрировало кадры с тренировкой экипажей бронетехники

Минобороны в официальной хронике продемонстрировало кадры с тренировкой экипажей бронетехники. Они должны уметь действовать в составе штурмовых отрядов мотострелковых подразделений.

После прохождения таких курсов экипажи отправят на передовую. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.