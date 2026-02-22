В столице разработали карманный дрон для ликвидации вражеских БПЛА

В столице разработали карманный дрон "Елка" для ликвидации вражеских беспилотников. Его уже используют мобильные группы.

По словам бойцов, главная особенность дрона – его экономичность, скорость и точность. За счет этого он просто врезается во вражеский объект, уничтожая его. Такое оружие позволяет быстро нейтрализовать угрозу и разгрузить традиционные средства ПВО. Кроме того, запуск происходит на базе искусственного интеллекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

