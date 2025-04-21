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21 апреля, 07:45

Политика

ГД рассмотрит вопрос увеличения страховых выплат по банковским вкладам

ГД рассмотрит вопрос увеличения страховых выплат по банковским вкладам

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Страховые выплаты по банковским вкладам россиян могут увеличить. Как сообщили в комитете ГД по финансовому рынку, этот вопрос рассмотрят в нижней палате в ближайшее время.

По мнению авторов инициативы, этот пункт в законе нужно скорректировать, так как после последнего пересмотра максимальной суммы выплат прошло 10 лет. За это время она в значительной степени обесценилась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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