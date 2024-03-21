Глава ЦИК РФ рассказала о результатах президентских выборов на участках

Отмены результатов голосования во время выборов президента России не было ни на одном участке. Об этом 21 марта сообщили в Центризбиркоме.

Глава ЦИК Элла Памфилова также отметила, что российские дипломаты, находящиеся за рубежом, сделали все возможное для организации голосования. Всего по итогам выборов было зафиксировано более 14 тысяч обращений, больше половины поступили из других стран.

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