Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 12:45

Политика

Глава ЦИК РФ рассказала о результатах президентских выборов на участках

Глава ЦИК РФ рассказала о результатах президентских выборов на участках

ЦИК заявил о 41 случае порчи бюллетеней

ЦИК утвердил официальные результаты президентских выборов в РФ

Новости мира: Нидерланды передадут Украине истребители F-16 в 2024 году

Новости мира: Франция собирается отправить 2 тыс военных на Украину

Владимир Путин резко высказался насчет вероятности терактов в России

Новости мира: сенатор США заявил, что украинцы должны служить вне зависимости от возраста

Польские фермеры перекрыли два КПП на границе с Германией

Владимир Путин поздравил Россиян с 10-летием воссоединения Крыма с исторической родиной

ЦИК заявил о полной обработке бюллетеней на выборах президента РФ

Отмены результатов голосования во время выборов президента России не было ни на одном участке. Об этом 21 марта сообщили в Центризбиркоме.

Глава ЦИК Элла Памфилова также отметила, что российские дипломаты, находящиеся за рубежом, сделали все возможное для организации голосования. Всего по итогам выборов было зафиксировано более 14 тысяч обращений, больше половины поступили из других стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборы2024видеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика