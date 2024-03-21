Глава ЦИК заявила, что 36 бюллетеней пострадало от зеленки в ходе выборов

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Всего в ходе выборов зеленкой было залито 30 ящиков с бюллетенями, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, пострадало 36 бюллетеней, а остальные восстановили. Памфилова добавила, что по всей России был зафиксирован 41 случай попыток массовой порчи бюллетеней. По ее словам, представители избиркомов работали на предупреждение.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо поднять на повестку вопрос об ужесточении наказания за попытки помешать голосованию на выборах президента. Спикер верхней палаты парламента напомнила о случаях ЧП, когда в ходе голосования на выборах главы государства было несколько попыток залить бюллетени краской, зеленкой и так далее.

Матвиенко уточнила, что в большинстве своем это были обманутые граждане, которых манипуляторы ввели в заблуждение через соцсети. Однако эти люди все равно должны нести ответственность за свои действия, добавила она.

Владимир Путин назвал ситуации с порчей бюллетеней в рамках прошедших выборов отображением недемократичного поведения. Он напомнил, что такое правонарушение является уголовно наказуемым, добавив, что оппозиционная акция с призывом прийти проголосовать в полдень не имела особого эффекта.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

Итоговый результат Владимира Путина на президентских выборах составил 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 россиян. Результат кандидата от КПРФ Николая Харитонова составил 4,31%. За представителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова голоса отдали 3,85% избирателей, за Леонида Слуцкого от ЛДПР – 3,2%.

Центризбирком обработал 99,67% бюллетеней