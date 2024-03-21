Памфилова заявила, что из-за рубежа не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

У "наемников нечистоплотного антироссийского труда" не получилось взломать систему видеонаблюдения на президентских выборах в РФ, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она обратила внимание, что в России был обеспечен многослойный контроль за ситуацией на выборах посредством видеонаблюдения, и противникам РФ не удалось помешать ее работе.

"Мы сейчас готовим и позже, не сейчас, конечно, покажем, кто этим занимался, что они предпринимали наряду со всеми масштабными попытками дискредитации выборов", – добавила Памфилова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены ни перед кем оправдываться по поводу итогов выборов президента России, поскольку присутствовавшие там иностранные наблюдатели не выявили каких-либо нарушений в ходе голосования.

Он также добавил, что убедительная победа Владимира Путина отражает степень консолидации общества вокруг его политической программы. Также она показывает небольшое число тех, кто находится в оппозиции к нему, отметил он.

В России по итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов. Третье и четвертое места заняли представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков и Леонид Слуцкий от ЛДПР. За них свои голоса отдали 3,85 и 3,20% избирателей соответственно.



ЦИК РФ сообщил об обработке 100% бюллетеней