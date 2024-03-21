ЦИК заявил о 41 случае порчи бюллетеней

ЦИК РФ подвел итоги выборной кампании. Так, в стране был зафиксирован 41 случай порчи бюллетеней.

Кроме того, по итогам выборов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. За него проголосовали 76 миллионов 277 тысяч избирателей.

Тем временем СМИ пишут, что новый сезон этнографической олимпиады в Москве начнется 27 марта.

Также заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве на МКАД с 2012 года реконструировали более 20 развязок.