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Политика

Минобороны РФ показало кадры боевой работы снайперов в зоне СВО

Минобороны РФ показало кадры боевой работы снайперов в зоне СВО

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы снайперов Центрального военного округа. Они поддерживают наступление мотострелковых и танковых подразделений, а также уничтожают цели на дистанции более километра, несмотря на сложный рельеф, минные заграждения и обстрелы противника.

В этом деле им помогают прицелы "Гиперон", которые повышают эффективность стрельбы в несколько раз. Действия снайперских пар прикрывают расчеты станковых гранатометов, их огонь корректирует и направляет снайпер-наблюдатель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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